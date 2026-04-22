Der Lift- und Rolltreppenbauer publiziert die Resultate für das erste Quartal 2026 am Donnerstag, 23. April. Das Unternehmen sieht sich am Wendepunkt. Die seit 2022 andauernde Phase der operativen Erholung sei abgeschlossen, verkündete CEO Paolo Compagna im Februar. Jetzt trete das Unternehmen in eine neue Phase ein - mit Wachstum und einer weiteren Verbesserung der operativen Marge.