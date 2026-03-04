Hier setzt das Konzept der «Terminal Wealth Dispersion» (TWD) an. Es beschreibt die Streuung möglicher Endvermögen in Abhängigkeit von der Portfoliostruktur. Bereits das Verpassen weniger besonders starker Börsentage kann die langfristige Rendite markant schmälern. Wer etwa die 30 besten Handelstage der vergangenen zwanzig Jahre nicht investiert war, halbierte seine Rendite. Zudem werden ausgeprägte Haussephasen häufig von einer kleinen Gruppe von Unternehmen getragen - aktuell von den «Magnificent 7», zuvor von den «Four Horsemen» oder in den 1960er-Jahren von den «Nifty Fifty».