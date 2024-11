Der aktivistische Investor Cevian Capital hat in den letzten Monaten einen Anteil von 9,4 an Baloise aufgebaut und wurde damit zum grössten Aktionär des Basler Versicherers. Cevian hat Druck auf Baloise aufgesetzt, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Letzte Woche teilte Baloise mit, dass der unprofitable deutsche Digitalversicherer Friday verkauft wird. Die Aktie von Baloise hat in diesem Jahr wegen des Einstiegs von Cevian fast 30 Prozent zugelegt.