Das Modell von Bloomberg Economics zeigt, dass die Hauspreise im dritten Quartal 2023 den von den Fundamentaldaten nahegelegten Niveaus entsprachen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Rückgang beendet ist - die Analysten erwarten, dass die Preise um etwa 8 Prozent fallen und im zweiten Quartal 2024 ihren Tiefpunkt erreichen werden. Dies ergibt einen Gesamtrückgang von fast 13 Prozent gegenüber dem Höchststand in den Quartalsdaten, was in etwa dem Rückgang von 13,3 Prozent entspricht, der sich aus den im September veröffentlichten Prognosen der Riksbank ergibt.