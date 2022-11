Leider ist das, was wir bisher gesehen haben, eher eine 'Bärenrally'. Wir haben eine sehr starke Bewertungskorrektur wahrgenommen. Wir bezahlen also deutlich weniger für Aktien als zu Beginn des Jahres. Allerdings haben die Märkte die möglicherweise deutlich tieferen Gewinnzahlen für das Gesamtjahr 2023 noch nicht eingepreist. Deswegen befürchte ich, dass wir im Moment eine Bärenrally haben, die auf zu schlechten Informationen beruht. Wenn wir Anfang 2023 die Unternehmensresultate für das vierte Quartal 2022 und die Erwartungen für 2023 sehen werden, wird es noch einmal zu einer deutlichen Volatilität am Aktienmarkt kommen. Dies könnte aber durchaus auch eine Gelegenheit sein, in Aktien zu investieren.