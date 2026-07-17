Die Luxusbranche – allen voran LVMH – setzt zunehmend auf den Sport, um neue Zielgruppen zu erreichen. Spitzensportler entwickeln sich dadurch zu Mode-Influencern. Zwar müssen sie auf und neben dem Spielfeld ihre Sportartikel-Sponsoren präsentieren, doch insbesondere die An- und Abreise zu Wettkämpfen ermöglicht ihnen, ihren persönlichen Stil zu zeigen. Manche, wie Kylian Mbappé bei Dior, haben zusätzlich Verträge mit Luxusmarken. In der NBA ist der Weg vom Halleneingang in die Kabine längst zu einem inoffiziellen Laufsteg geworden.