Sein Vater fiel unter Mao Zedong in Ungnade, er selbst steht kurz vor der Krönung zum uneingeschränkten Alleinherrscher in China: Xi Jinping dürfte auf dem am Sonntag beginnenden 20. Parteitag der chinesischen Kommunisten eine dritte Amtszeit antreten und damit seine Stellung als mächtigster Herrscher des Landes seit Volksrepublik-Gründer Mao untermauern. Seit er vor zehn Jahren zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission ernannt und wenige Monate später auch Präsident wurde, hat Xi seine Macht konsequent ausgebaut. Wie hat er das geschafft? Analysten und Experten sehen das so: