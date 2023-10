Der Trend zum Alleinleben ist damit zwar nicht gestoppt. Noch immer legen Ein- und Zweipersonenhaushalte in der Statistik am deutlichsten zu. Vor allem ältere Menschen leben häufig alleine oder zu zweit. Doch der Zuwachs an Kleinhaushalten hat deutlich an Tempo verloren – in der Schweiz wird wieder häufiger zusammengewohnt.