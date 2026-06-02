Der am Dienstag vorgestellte Plan «Focus for Growth» sieht eine Konzentration auf wachstumsstarke Segmente wie Gourmet-Produkte und Spezialitäten sowie auf zehn Schlüsselmärkte vor. Zudem soll der Kundenservice verbessert und gezielt in Standorte in Nordamerika investiert werden, teilte der Schweizer Branchenprimus mit. Dies ist der erste Strategieplan von Barry Callebaut, nachdem der ehemalige Unilever-Chef Hein Schumacher im Januar die Führung übernommen hatte.
An der Börse löste die Strategie keine grossen Wellen aus. Die Titel legten bis zum Mittag um rund 0,3 Prozent zu.
Auf mittlere Sicht strebt das derzeit unter der Konsumflaute leidende Unternehmen ein Mengenwachstum von zwei bis vier Prozent und ein operatives Ergebniswachstum (Ebit) im mittleren bis hohen einstelligen Bereich an. Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 rechnet Barry Callebaut jedoch unverändert mit einem Absatzrückgang von ein bis drei Prozent. Das Ebit dürfte in lokalen Währungen im mittleren zweistelligen Prozentbereich sinken.
Wiederaufbau des Investorenvertrauens
Die Bank Vontobel bezeichnete den Plan als wichtigen Schritt zur Wiederherstellung des langfristigen Wachstumspfads. Positiv hervorgehoben wurden die stärkere Fokussierung auf die operative Umsetzung sowie die klar definierten Finanzziele.
Auch die Zürcher Kantonalbank beurteilte die Ziele als attraktiv und grundsätzlich erreichbar. «Nach der Achterbahnfahrt der letzten Jahre wird es auch darum gehen, wieder Investorenvertrauen aufzubauen», schreibt ZKB-Analyst Daniel Bürki.
Nachdem die Aktien des Unternehmens im Jahr 2024 um rund 15 Prozent gefallen waren, legten sie im vergangenen Jahr um knapp 8,5 Prozent zu. Im laufenden Jahr sind sie bislang um gut neun Prozent gefallen.
Skeptischer äusserte sich die Helvetische Bank. Sie sprach von einer weiteren Turnaround-Phase. Bereits frühere Restrukturierungsprogramme hätten viele der nun präsentierten Massnahmen versprochen. Entscheidend sei daher weniger die Strategie selbst, sondern deren Umsetzung.
(Reuters)