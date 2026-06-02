Der am Dienstag vorgestellte Plan «Focus ⁠for Growth» sieht eine Konzentration auf wachstumsstarke Segmente wie Gourmet-Produkte und Spezialitäten ‌sowie auf zehn Schlüsselmärkte vor. Zudem ‌soll der Kundenservice verbessert und ​gezielt in Standorte in Nordamerika investiert werden, teilte der Schweizer Branchenprimus mit. Dies ist der erste Strategieplan von Barry Callebaut, nachdem der ehemalige Unilever-Chef Hein Schumacher im Januar ‌die Führung übernommen hatte.