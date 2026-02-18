Die amtierende Bundesregierung will mit einem «Bau-Turbo» über schnellere Genehmigungen den schleppenden Wohnungsbau voranbringen. Fachleute halten das für einen richtigen Impuls. Bauministerin Hubertz äusserte sich zuversichtlich, dass die Regierung mit diesem und weiteren Schritten dafür sorgt, «dass sich der positive Trend auch im Jahr 2026 weiter fortsetzt». Doch die meisten Hochbau-Unternehmen rechnen erst für die Jahre 2027 und 2028 mit spürbaren Effekten des «Bau-Turbos».