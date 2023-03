In Frankreich wurden am Samstag die Proteste gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron fortgesetzt. Im Fernsehen wurden Kundgebungen in Städten wie Compiegne im Norden, Nantes im Westen und Saint-Etienne in Zentralfrankreich gezeigt. Am Nachmittag war eine Demonstration in Paris geplant. Dort war es am Freitagabend zu Zusammenstössen zwischen Bereitschaftspolizei und Demonstranten gekommen, 61 Menschen wurden festgenommen. Als Folge der Proteste häufen sich in der Hauptstadt auch die Müllberge.