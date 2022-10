Das Investmentbanking-Geschäft steht und fällt aber mit dem Personal. Nur wenn es CS First Boston gelingt, Talente an sich zu binden, dürfte das Geschäft abheben. Mehrere CS-Banker, die anonym bleiben wollten, sagten zur Nachrichtenagentur Reuters, sei warteten ab und beobachteten, wie sich der Umbau entwickle. Investmentbanker der Credit Suisse in Europa sind zudem besorgt, dass First Boston sich zu stark auf die USA ausrichten und andere Märkte vernachlässigen könnte, wie mehrere Experten sagten. Neben der Gefahr, dass weitere Star-Banker abwandern, droht CS First Boston auch Gegenwind bei der Mittelbeschaffung. "Wir sind uns nicht im Klaren über die Rentabilität des First Boston-Geschäfts und insbesondere darüber, wie es in Zukunft fremdfinanziert werden soll", gaben sich die Analysten von JPMorgan skeptisch.