Eine schlechte Nachricht zur Konjunkturentwicklung in der Eurozone jagt die nächste. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal schwächer gewachsen als erwartet, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Schwach fielen auch die Einkaufsmanagerzahlen für Frankreich und Deutschland aus. Für Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, deutet der Einkaufsmanagerindex denn auch auf eine Rezession in Deutschland hin.