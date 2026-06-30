Nachdem der Bitcoin im Oktober 2025 bei rund 126'000 Dollar seinen Höchststand erreichte, folgte eine deutliche Korrektur. Seither bewege sich der Markt weitgehend im Einklang mit den Mustern früherer Phasen nach dem Halving. Das bedeutet jedoch nicht, dass die zugrunde liegende These vollständig falsch war, ergänzt der Analyst von 21Shares. Die Marktstruktur habe sich zweifellos verändert. Die Eigentümerstruktur von Bitcoin werde zunehmend institutioneller geprägt, und der aktuelle Rückgang von rund 50 Prozent falle deutlich moderater aus als die Bärenmärkte früherer Zyklen, die häufig Verluste von über 80 Prozent verzeichneten.