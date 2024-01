Der Aufstieg der Autos «Made in China» hat auch politische Gründe: Die Regierung in Peking hat die E-Auto-Industrie über Jahre mit massiven Subventionen gefördert – was die EU diesen Herbst zum Anlass nahm, eine Wettbewerbsuntersuchung zu starten. Sollte diese Analyse eine unfaire Handelspolitik Chinas belegen, würde die EU womöglich Zölle erheben. Es droht also ein Handelskonflikt.