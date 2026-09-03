Nach einem äusserst volatilen ersten Halbjahr 2026 erholt sich der Goldpreis. Das gelbe Edelmetall hat nach den durch den Iran-Krieg ausgelösten Korrekturen wieder auf 4450 Dollar pro Feinunze angezogen. Marktteilnehmer führen dabei drei Gründe für die Kurserholung an. Erstens habe sich die Volatilität normalisiert. Zweitens hätten sich spekulative Positionen über den Zweijahresdurchschnitt erholt. Und drittens sei das Put-Call-Verhältnis auf ein Sechsmonatstief gefallen. Insgesamt deute dies laut Marktbeobachter auf eine Rückkehr zu einer optimistischen Marktstimmung hin.