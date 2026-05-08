Der Vermögensverwalter Vontobel, welcher die Aktie mit einem Kursziel von 865 Franken und «Hold» einstuft, sieht die Aktie als anspruchsvoll bewertet. Dabei ist der Versicherungssektor in Europa generell hoch bewertet, wie Daten der Deutschen Bank zeigen. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DJ Stoxx Insurance Index liegt mit fast 12x am oberen Ende der langjährigen Bandbreite bei einem Mittelwert von etwas mehr als 10x. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis (PB) kann gar von einer klassischen Überbewertung gesprochen werden. Dieses steht bei 2,2x, während der zehnjährige Mittelwert bei 1,2 liegt.