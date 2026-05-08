Die Aktien von Swiss Life geben am Freitagmorgen um 2,8 Prozent nach, während der Swiss Market Index (SMI) 0,5 Prozent verliert. Seit Jahresbeginn resultiert nun ein Minus von knapp 4 Prozent. Auf Jahresfrist ist die Kursentwicklung mit plus 3,6 Prozent positiv.
Der Auslöser für die Kursverluste war die Schweizer Grossbank UBS. Deren Analysten senkten das Rating für Swiss Life auf «Sell» von «Neutral» bei einem unveränderten Kursziel von 850 Franken. Ein Risiko sieht der UBS-Experte in den steigenden Zinsen, vor allem in Europa. Diese könnten das hoch bewertete Asset-Management-Geschäft des Versicherers unter Druck setzen, weil es zu erneuten Abwertungen im Immobilienportfolio kommen könnte.
Der Vermögensverwalter Vontobel, welcher die Aktie mit einem Kursziel von 865 Franken und «Hold» einstuft, sieht die Aktie als anspruchsvoll bewertet. Dabei ist der Versicherungssektor in Europa generell hoch bewertet, wie Daten der Deutschen Bank zeigen. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DJ Stoxx Insurance Index liegt mit fast 12x am oberen Ende der langjährigen Bandbreite bei einem Mittelwert von etwas mehr als 10x. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis (PB) kann gar von einer klassischen Überbewertung gesprochen werden. Dieses steht bei 2,2x, während der zehnjährige Mittelwert bei 1,2 liegt.
Die hohe Bewertung des Versicherungsbereiches respektive von Swiss Life ist an sich kein Verkaufssignal. Vielmehr deuten die Bewertungskennzahlen darauf hin, dass es für weitere Kursgewinne zunehmend schwieriger wird. Dies lässt sich auch an der überdurchschnittlichen Performance der Titel von Swiss Life ablesen.
Bei den Aktien der Swiss Life belief sich in den letzten fünf Jahren der Gesamtertrag – sprich Kursgewinne und Dividende – auf annualisierte 18,2 Prozent. Mit deutlichem Abstand folgen Swiss Re (13,1 Prozent) sowie Zurich Insurance oder Allianz (je +12,8 Prozent).
Mit dieser Überperformance von Swiss Life hat sich das Gewicht bei der Dividendenrendite zugunsten der Konkurrenz verschoben. Nach Zurich Insurance (5,9 Prozent), Swiss Re (4,8 Prozent) oder Allianz (4,6 Prozent) steht Swiss Life nun hinten an. Und zum Vergleich: Die Dividendenrendite des DJ Stoxx Insurance Index beträgt 5,5 Prozent.