Einen kurzfristig positiven Boost für den Aktienpreis stellen die positiven Studienresultate allerdings nicht dar. Im Fazit hält die ZKB wegen des geringen Upfront-Payments an Alnylam die Peak-Sales-Erwartung für Zilebesiran bei null. Die Schätzung kann erst erhöht werden, wenn mehrere hundert Hochrisikopatienten in der geplanten Outcome-Studie zu Zilebesiran enthalten sind. «Nach einem Jahr Exposition würden wir auf eine Milliarde Franken Umsatzvolumen gehen, bei einer positiven Outcome-Studie ohne grössere Sicherheitsprobleme sehen wir ein Potential von zehn Milliarden Franken. Bis dahin vergehen aber mindestens vier Jahre», so die Konklusion des ZKB-Analysten.