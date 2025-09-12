Neue Studiendaten vielversprechend

Bereits am Freitag vor einer Woche hatte Newron weitere Angaben zu den im Mittelpunkt stehenden Ergebnisse der Studie 008A zur Wirksamkeit von Evenamide vorgelegt. Zum einen zeige die Studie die «klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Wirksamkeit» der Glutamat-Modulation durch die Zugabe von Evenamide, hiess es in einer Mitteilung. Zum anderen sei es die erste Studie, die nachweise, dass die Zugabe eines Antipsychotikums zu einem anderen mit der Verbesserung der Wirksamkeit verbunden sei.