Rudoni ist nicht allein. Autowerkstätten erhielten diese Woche von Zulieferern die Mitteilung, dass sie erst nach der Abstimmung am 22. Oktober neue Teile bestellen können. Der US-Riese General Motors ordnete letzte Woche einen vorübergehenden Produktionsstopp in Argentinien an, da es an importierten Komponenten mangelte.