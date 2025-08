Bleibt der Franken ein sicherer Hafen?

Der Mythos des Frankens als sicherer Hafen werde durch den Zoll von Trump nicht an Strahlkraft verlieren, betont Thomas Stucki, Anlagechef bei der St. Galler Kantonalbank, in einer Kundennotiz am Montag. Sollte die US-Wirtschaft stärker auf die Handelspolitik der Regierung reagieren oder die politischen Rundumschläge der Amerikaner noch an Willkür und Stärke zulegen, würde die Unsicherheit an den Finanzmärkten zunehmen.