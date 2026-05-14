Das entspricht einem Anstieg um ein Viertel gegenüber 2025. Die Folge: Europas ohnehin schon stark belastete Verbraucher zahlen unter Umständen doppelt: zunächst für die Subventionen, die den Solarboom befeuert haben, und dann erneut, wenn die Erzeuger für das Abschalten ihrer Anlagen vergütet werden, weil das Angebot das Netz überlastet. Der Überschuss drückt die Strompreise während der Spitzenzeiten der Solarenergie, wenn die Produktion die Nachfrage übersteigt, deutlich unter Null. Projekte, die noch vor wenigen Jahren als sichere Anlagen galten, werden nun neu bewertet.