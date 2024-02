Bei einer Anhörung vor dem High Court in London argumentierte Assanges Anwalt Edward Fitzgerald am Dienstag, dass das Verfahren gegen seinen Mandanten politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt sei. Assange werde strafrechtlich verfolgt, «weil er in Ausübung seiner üblichen journalistischen Tätigkeit geheime Informationen beschafft und veröffentlicht hat, die wahr und von öffentlichem Interesse sind», so Fitzgerald. Rechtsvertreter der USA warfen Assanges Anwalts-Team dagegen vor, den Fall immer wieder falsch darzustellen.