Lockruf aus Wilhelmshaven- Grüne Energie für die Industrie

TES will noch in diesem Jahr in Wilhelmshaven den zweiten schwimmenden LNG-Terminal in Betrieb nehmen und später "grünes", also klimaneutrales Methan in grossem Stil aus Übersee importieren. Auch Uniper, Betreiber des ersten LNG-Terminals, hat die Dekarbonisierung im Blick. Das Unternehmen wolle in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts bis zu 2,6 Millionen Tonnen "grünes" Ammoniak pro Jahr über ein eigenes Importterminal in Wilhelmshaven bringen, sagte der Geschäftsführer von Uniper Energy Sales, Gundolf Schweppe. "Das angelieferte Ammoniak wird in grünen Wasserstoff umgewandelt werden." 2,6 Millionen seien nicht weit entfernt von der derzeitigen deutschen Produktion von Ammoniak aus fossilen Quellen, einem Düngemittelrohstoff, von drei Millionen Tonnen pro Jahr.