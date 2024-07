Der Ausbau der Windkraft in Deutschland kommt weiter nicht in Schwung und hängt den Zielen hinterher. Im ersten Halbjahr 2024 wurden 250 neue Windräder errichtet, die neue Leistung beträgt 929 Megawatt, wie der Bundesverband der Windindustrie (BWE) am Donnerstag bekanntgab. Zwar will die Branche dieses Jahr noch auf 4000 Megawatt und damit mehr als 2023 kommen, das Ziel von 8000 Megawatt ist aber nicht mehr erreichbar.