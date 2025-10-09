Bis Ende 2027 sollen rund 2'000 von 8'000 Jobs gestrichen werden, wie das dänische Unternehmen Orsted am Donnerstag in Fredericia mitteilte. Der Fokus werde fortan stärker auf Windkraftanlagen im Meer sowie auf Europa liegen, hiess es zur Begründung. Zudem müsse die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt werden. Das Unternehmen hatte bereits Kostensenkungen avisiert, sodass ein umfangreicher Stellenabbau nicht überrascht. Ab 2028 sollen die jährlichen Kosten dann 2 Milliarden dänische Kronen (rund 250 Millionen Franken) niedriger liegen.