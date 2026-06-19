Morgan Stanley hatte im vergangenen Jahr die Investmentbank Goldman Sachs mit der Suche nach einem Käufer für seinen Anteil beauftragt. Laut Insidern sind auch andere Aktionäre von PNE verkaufswillig. Der ‌Morgan-Stanley-Fonds war 2020 zu Kursen von vier Euro bei PNE eingestiegen und hatte mit einem Übernahmeangebot bis auf 50,06 Prozent aufgestockt. Seither hat sich ​der Aktienkurs fast verdreifacht.