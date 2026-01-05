Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat sich in Kanada weitere ‌Aufträge ‌gesichert. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, umfassen die beiden Bestellungen die Lieferung ​von 73 Turbinen mit ‌einer Gesamtleistung von ‌508 Megawatt (MW) und langfristige Servicevereinbarungen. Die Lieferung der Anlagen sei für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Die ⁠Namen der Kunden und der Windparks wurden nicht bekanntgegeben.

Die für kalte Klimazonen ausgelegten ​Turbinen würden mit einem speziellen ‌Anti-Vereisungssystem für die ‍Rotorblätter ausgestattet, um Ausfälle durch Eisbildung zu ​verringern, erklärte das Unternehmen. «Die Aufträge stärken die Marktposition der Nordex Group in Kanada ‌weiter», sagte Manav Sharma, ⁠Nordamerika-Chef des Konzerns. Mit ‌der neuen Turbine des Typs N175 könnten Kunden ‍die Energieproduktion maximieren und die Kosten für die Stromerzeugung senken.

(Reuters)