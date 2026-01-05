Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat sich in Kanada weitere Aufträge gesichert. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, umfassen die beiden Bestellungen die Lieferung von 73 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 508 Megawatt (MW) und langfristige Servicevereinbarungen. Die Lieferung der Anlagen sei für die Jahre 2027 und 2028 geplant. Die Namen der Kunden und der Windparks wurden nicht bekanntgegeben.
Die für kalte Klimazonen ausgelegten Turbinen würden mit einem speziellen Anti-Vereisungssystem für die Rotorblätter ausgestattet, um Ausfälle durch Eisbildung zu verringern, erklärte das Unternehmen. «Die Aufträge stärken die Marktposition der Nordex Group in Kanada weiter», sagte Manav Sharma, Nordamerika-Chef des Konzerns. Mit der neuen Turbine des Typs N175 könnten Kunden die Energieproduktion maximieren und die Kosten für die Stromerzeugung senken.
(Reuters)