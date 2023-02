Angestrebtes Wachstum in Deutschland

Swiss Life will das Wachstum in der Finanzberatung Deutschland weiter vorantreiben. In diesem Jahr sollen 70 neue Geschäftsstellen für den Vertrieb von Lebensversicherungen und Finanzprodukten eröffnen. Das erklärte Matthias Wald, Vertriebschef in Deutschland, Anfang Februar. Damals betrieb der Konzern 770 Standorte und betreute rund 1,6 Millionen Kundinnen und Kunden in Deutschland.