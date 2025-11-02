Die schwierige Suche nach Fachkräften wirkt sich auch auf die Löhne aus: Wer einen erfahrenen Koch suche, müsse schon mal zehn Prozent mehr zahlen als noch vor zwei, drei Jahren. Auch die Lebensmittelpreise sind gestiegen. Sparen können Hotels im Vergleich zum Vorjahr dank etwas tieferer Zinsen für Kredite und bei den Energiekosten. Im Berner Oberland geht man deshalb davon aus, dass die Preise in etwa auf dem Vorjahresniveau bleiben. In den Kantonen Wallis und Graubünden rechnet man mit Preiserhöhungen von zwei bis fünf Prozent.