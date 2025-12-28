Die Auswirkungen auf den Reiseverkehr waren erheblich. ‌Bis zum frühen Abend wurden am Samstag ‍nach Angaben des Flugverfolgungsdienstes FlightAware mehr als 9000 Flüge innerhalb der USA gestrichen oder waren ​verspätet. Besonders betroffen waren die Flughäfen John F. Kennedy und LaGuardia in New York sowie der Flughafen Newark in New Jersey. Fluggesellschaften wie American Airlines, ‌United und JetBlue teilten mit, dass sie ⁠für betroffene Passagiere auf Umbuchungsgebühren verzichten würden.