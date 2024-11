Und was ist die Bedeutung dieser Manufaktur für die LVMH-Gruppe?

Arnault: Für uns ist es die Gelegenheit, unsere Verbindung zur Schweizer Uhrenindustrie zu betonen. Wir sind erst seit 1999 in signifikanter Weise in der Uhrenbranche aktiv, damals erwarben wir TAG Heuer, Ebel und Zenith. Seither haben wir die Marken weiterentwickelt und auch ein paar weitere Akquisitionen getätigt, Bulgari und Hublot zum Beispiel. Wir haben 16 industrielle Standorte in der Schweiz, beschäftigen 3500 Mitarbeitende und haben allein in den letzten fünf Jahren 500 Millionen Franken in die Schweizer Uhrenindustrie investiert. Und wir werden das in den nächsten Jahren weiterhin stark tun. Wir haben viele Projekte – für TAG Heuer, für Hublot oder für unsere Fabrique du Temps.