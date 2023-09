Herr Hirt, der Sommer an den Börsen war ruhig. Was bringt der Herbst?

Greg Hirt: Mit den Investoren kehren die Sorgen an die Märkte zurück. Das Risiko eines Herbststurms ist gross. Die Stimmung ist in den letzten Tagen umgeschlagen. Statt "buy the dip" sieht es jetzt eher nach "sell the rally" aus. Da die Performance seit Jahresbeginn so erfreulich war, fragen sich viele Investoren, ob sie nicht zumindest einen Teil der schönen Gewinne mitnehmen sollten.