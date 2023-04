Hyperinflation als Gefahr für die Gesellschaft

"Ein Kreditkollaps ist zwar schrecklich, aber nicht so schrecklich wie eine Hyperinflation, was die Zerstörung der Gesellschaft bedeutet", fügte er aber auch an. "Der Kapitalismus, der wirtschaftliche Freiheit bedeutet, kann eine Kreditkrise überleben. Wir glauben nicht, dass er eine Hyperinflation überleben kann." In Anbetracht der Geschichte der 1970er Jahre befürchtet Singer, dass kurzfristige Rückgänge die politischen Entscheidungsträger davon überzeugen werden, dass sie die Bestie erlegt haben. Auch vor gut 50 Jahren ging die Inflation mehrmals zurück, um dann mit voller Wucht zurückzukehren,