Was halten Sie vom neuen US-Steuergesetz?

Die Steuerentlastungen werden das US-Haushaltsdefizit ausweiten und die Staatsschulden nach oben treiben, auch wenn die potenziellen Mehreinnahmen aus Zöllen einen Teil davon ausgleichen könnten. Derzeit sieht es jedoch so aus, als würde die Schuldenquote auf 125 Prozent steigen, worauf die Anleihemärkte wahrscheinlich empfindlich reagieren werden. Dies deutet auf höhere Zinsen hin und dürfte sich auf die Zinspolitik der Fed auswirken. Interessanterweise dürfte jedoch Jerome Powells Nachfolger als Fed-Vorsitzender niedrigere Zinsen bevorzugen. Wir glauben daher, dass der Markt das Ausmass der Zinssenkungen noch nicht eingepreist hat, was Anleihen mit kurzer Laufzeit potenziell attraktiv macht, während Anleihen mit langer Laufzeit aufgrund der fiskalischen Expansion und der Politisierung der Fed weiterhin unter Druck stehen könnten.