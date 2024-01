Den Aktionären stellten Sie mit den Halbjahreszahlen eine Barmittelgenerierung von 2 Milliarden Franken bis 2025 und 'Fortführung unserer bisherigen attraktiven Dividendenpolitik' in Aussicht. Inwiefern können Sie diese Aussagen präzisieren?

Ja, an der attraktiven und verlässlichen Dividendenpolitik halten wir fest. Wir haben in den letzten 20 Jahren nie die Dividende gesenkt, sondern diese 13 Mal erhöht. Wenn, dann in die Höhe - also 'Up Only' ist unsere Logik. Und wir haben die Ambition, zu den attraktivsten Dividendentiteln in der Branche zu gehören.