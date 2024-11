Da in den meisten Bundesstaaten aufgrund des Wahlverhaltens in der Vergangenheit schon vorab in der Regel klar ist, welche Partei sich durchsetzt, kam es vor allem auf die Swing States an. Denn dort haben mal die Demokraten, dann wieder die Republikaner die Nase vorn. Nach Prognosen mehrerer US-Medien gewann Trump mindestens vier der sieben Swing States. Bei den Wahlleuten, die über die Bundesstaaten vergeben werden und letztlich das Staatsoberhaupt wählen, lag Trump bis Mittag (MEZ) nach Berechnungen des Datenanbieters Edison Research mit 279 Stimmen uneinholbar in Führung.