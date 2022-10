"Die deutsche Politik muss sich auf diesen schärferen Ton einstellen", sagte der FDP-Politiker und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Michael Link, in einem am Samstag veröffentlichten Reuters-Interview. "Die USA schauen nach Europa und dort vor allem auf Deutschland. Sind wir zu einer gemeinsamen Strategie mit Washington bereit oder nicht?" Er höre in seinen Gesprächen mit US-Gesprächspartnern immer wieder die klare Erwartung, dass sich Deutschland an die Seite der USA stellen sollte, um einen weiteren Aufstieg Chinas zu verhindern.