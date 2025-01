Was bedeutet das für die US-Aktienmärkte?

Am US-Aktienmarkt sollten die Unternehmensgewinne auch in diesem Jahr schneller wachsen als an den anderen Märkten. Wir erachten ein robustes Gewinnwachstum von zwölf bis dreizehn Prozent als realistisch. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn ein Gewinnwachstum erzielt wird, welches das Vielfache der bezahlten Gewinne gemessen am Kurs-/Gewinn-Verhältnis schrumpfen lässt. Mit anderen Worten, die Gewinne holen den Preis ein. Eine niedrige zweistellige Rendite von vielleicht zehn Prozent liegt drin. Mit den Eingangs erwähnten Unsicherheiten um die Zölle und Fiskalpolitik könnte eine gewisse Volatilität auch zu einer etwas tieferen Rendite im hohen einstelligen Bereich von sieben bis acht Prozent führen. Wenn Aktien billiger wären, hätten wir vielleicht eine andere Antwort, aber das ist der Stand der Dinge heute.