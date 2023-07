2. Sich auf die ganze Welt statt nur auf die USA konzentrieren

Kundinnen und Kunden der J.P. Morgan Private Bank haben eine Schwäche für ihre Heimmärkte. Bei US-Anlegern sind beispielsweise europäische Aktien untergewichtet - obwohl die Märkte in Europa in den letzten 12 Monaten sowohl ihre Gegenüber in den USA als auch China übertrumpft haben. "Trotzdem handeln die europäischen Titel noch zu Discountpreisen", schreibt die Privatbank. Für europäischen Aktien, insbesondere für die grossen multinationalen Konzerne, würden gleich mehrere Gründe sprechen: