Don Fitzgerald, CFA (Chartered Financial Analyst), ist Absolvent des Trinity College in Dublin. Er begann seine Karriere 1996 bei der Citigroup, zunächst in Dublin, dann in Frankfurt und Paris. Im Jahr 2003 wechselte er zur WestLB Paris als Investor im Bereich Distressed Debt und im Jahr 2007 zu Tocqueville Finance. Von 2008 bis August 2015 verwaltete er den Fonds Tocqueville Value Europe, der laut Quantalys in seiner Kategorie über 1, 3 und 5 Jahre eine Performance im ersten Dezil erzielte. Im Mai 2015 wurde er von REVENU mit dem Silberpreis für risikobereinigte Renditen im europäischen Aktiensegment über 3 Jahre ausgezeichnet. Don ist dreisprachig und hat in Dublin, Paris, London und Frankfurt gearbeitet. Im September 2015 stiess er zu DNCA Finance.