Kettner wuchs in einer kleinen bayerischen Gemeinde als Sohn zweier Gymnasiallehrer auf. Mit zwölf Jahren kaufte er seinen ersten Fonds und verlor prompt 60 Prozent seines eingesetzten Kapitals. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, während der Finanzkrise eine Banklehre zu beginnen, wodurch seine Faszination für die Finanzmärkte weiter wuchs. Nach Stationen bei der Commerzbank wechselte er 2018 zu HSBC. Im Fernsehen ist er häufig mit einem traditionellen Trachtenjanker zu sehen.