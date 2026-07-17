Auslöser sind die zunehmenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran, die den Ölhandel durch die Strasse von Hormus einschränken, sowie die Aufforderung Irans an die Huthi-Miliz, sich auf eine Schliessung der Exportroute über das Rote Meer vorzubereiten.
«Die Gefahr, dass das Rote Meer zu einem weiteren Brennpunkt für Lieferunterbrechungen wird, verkompliziert die Aussichten für den globalen Ölmarkt zusätzlich», kommentiert Tim Waterer, Chefanalyst beim Broker KCM. Auch der Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnt: «Wir sollten besorgt sein, und ich bin besorgt, wenn sich die Situation in den nächsten Wochen nicht verbessert.»
(Reuters)