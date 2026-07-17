«Die Gefahr, dass das Rote Meer zu einem weiteren Brennpunkt für Lieferunterbrechungen ​wird, ​verkompliziert die Aussichten ⁠für den globalen Ölmarkt zusätzlich», kommentiert ​Tim Waterer, Chefanalyst ⁠beim Broker KCM. Auch der Exekutivdirektor der Internationalen ‌Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnt: «Wir sollten besorgt sein, und ich bin besorgt, wenn sich ‌die Situation in den nächsten Wochen nicht ​verbessert.»