Die Nordsee-Rohölsorte Brent ‌und US-Leichtöl WTI verteuern ‌sich um jeweils rund ein ​halbes Prozent auf 84,60 und 79,64 Dollar je Fass (159 Liter). Auf Wochensicht kommen sie auf ein Plus von jeweils rund elf Prozent - das ‌grösste seit rund drei Monaten.

Auslöser sind die zunehmenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran, ​die den Ölhandel durch die Strasse von ​Hormus einschränken, sowie die Aufforderung ​Irans an die Huthi-Miliz, sich auf eine Schliessung der ‌Exportroute über das Rote Meer vorzubereiten.

«Die Gefahr, dass das Rote Meer zu einem weiteren Brennpunkt für Lieferunterbrechungen ​wird, ​verkompliziert die Aussichten ⁠für den globalen Ölmarkt zusätzlich», kommentiert ​Tim Waterer, Chefanalyst ⁠beim Broker KCM. Auch der Exekutivdirektor der Internationalen ‌Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnt: «Wir sollten besorgt sein, und ich bin besorgt, wenn sich ‌die Situation in den nächsten Wochen nicht ​verbessert.»

(Reuters)