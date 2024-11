Die Historikerin Anna Rosenberg ist Leiterin des Bereichs Geopolitik bei Amundi Investment Institute. Rosenberg kam von Signum Global Advisors zu Amundi, wo sie als Mitbegründerin und Senior Partnerin für das Research des Unternehmens mit Schwerpunkt Europa verantwortlich war. Bei der Frontier Strategy Group (jetzt FrontierView) gründete und leitete Rosenberg auch die Forschungspraxis für Subsahara-Afrika und war Mitbegründerin des makroökonomischen Prognoseprodukts des Unternehmens. Ihre Kommentare zur Politik und ihre Arbeit zur Unternehmensstrategie wurden u. a. in der Harvard Business Review, Bloomberg, dem Wall Street Journal, der BBC und CNBC veröffentlicht. Rosenberg ist ausserdem Gastwissenschaftlerin am London Institute of Banking and Finance und BBC Expert Woman.