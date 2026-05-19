Schnellere Kredite für Mittelstand und Hausbauer

Für die Bank sei Technologie entscheidend, und das nicht nur bei den Kosten. «Sie macht uns effizienter, verbessert unsere Produkte und beschleunigt unseren Service.» So entwickle die Deutsche Bank im Privatkundengeschäft einen digitalen Banking-Assistenten für Kunden. «Er beantwortet Fragen rund um Mobile- und Online-Banking schnell, verlässlich und kontextbezogen - und wird mit jedem Feedback besser.» Zugleich könnten sich Berater stärker auf komplexe Finanzfragen konzentrieren.