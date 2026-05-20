Trumps ​Äusserungen folgen auf seinen China-Besuch ​in der vergangenen Woche, den er ​am Mittwoch als grossartig bezeichnete. Nach seinem Treffen mit dem ‌chinesischen Präsidenten Xi Jinping hatte Trump erklärt, er habe noch nicht entschieden, ob er an einem geplanten ​Rüstungsgeschäft ​mit Taiwan im Volumen ⁠von bis zu 14 Milliarden Dollar ​festhalten werde. Nach ⁠US-Recht ist Washington verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung ‌zur Verfügung zu stellen. Sowohl republikanische als auch demokratische Kongressabgeordnete haben die US-Regierung zur ‌Fortsetzung der Waffenverkäufe gedrängt.