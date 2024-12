Der «Earth Overshoot Day» markiert den Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen, die die Erde innerhalb eines Jahres zur Verfügung stellen kann, aufgebraucht hat. 2024 fiel er auf den 1. August, wie die Erhebung der internationalen Forschungsorganisation Global Footprint Network zeigt. Das bedeutet, dass die Menschheit die Natur derzeit 1,7-mal schneller verbraucht, als sich die Ökosysteme unseres Planeten regenerieren können. Die Folgen der ökologischen Überbeanspruchung zeigen sich in der Abholzung von Wäldern, in der Bodenerosion, im Verlust der biologischen Vielfalt und in der Anreicherung von Kohlendioxid in der Atmosphäre, was zu häufigeren extremen Wetterereignissen und einer geringeren Nahrungsmittelproduktion führt.

Der «Overshoot Day» wird auch für einzelne Länder berechnet – mit ernüchterndem Ergebnis: Würden weltweit alle Menschen so leben wie die Menschen in der Schweiz, hätten sie bereits am 27. Mai – nach 148 Tagen – das Budget an regenerativen Ressourcen der Erde für das gesamte Jahr aufgebraucht. Katar ist das Land, das die natürlichen Ressourcen der Erde am schnellsten verbraucht. Katars Erdüberlastungstag war bereits am 11. Februar. Kirgistan belastet die Ressourcen des Planeten am wenigsten: Der Erdüberlastungstag wird hier erst am 30. Dezember 2024 sein.