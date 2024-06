»Ich habe wirklich meinen Traum gelebt, es war alles, was ich wollte«, sagt Roman. Er lehnt sich in einem Ledersessel zurück und krault Marcel am Ohr - einen Mischlingshund, den er in dem zerstörten Dorf gefunden hat. Als der Krieg ausbrach, flehten ihn seine Frau und seine Mutter an, nicht in die Ukraine zurückzukehren. Aber Roman sagt, dann er hätte sich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen können. Nun ist er für 32 Soldaten der 58. motorisierten Brigade verantwortlich.