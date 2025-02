Die Zurich-Aktien sind am Montag mit einem Plus von 0,6 Prozent auf 586 Franken in die neue Handelswoche gestartet. Die Aktie haben seit Jahresbeginn 7 Prozent gewonnen. Damit setzt der Versicherer seine positive Entwicklung fort, nachdem er letzte Woche die Geschäftszahlen 2024 bekannt gab und die Titel anschliessend den höchsten Stand seit 2001 erreicht hatten.