Die EU-Kommission leitete am Mittag den Ratifizierungsprozess für das Mercosur-Abkommen ein und legte auch das modernisierte EU-Mexiko-Handelsabkommen vor. Nun müssen der EU-Rat mit Zweidrittel-Mehrheit und das Europäische Parlament zustimmen. Damit könnte der Handelsteil des Abkommens, für den die EU allein zuständig ist, in Kraft treten. Für den allgemeineren politischen Teil ist dann jedoch noch die Zustimmung der Parlamente in den 27 Mitgliedstaaten nötig. Auch dies gilt in Frankreich wegen der innenpolitischen Krise als sehr schwierig. Um den innenpolitischen Widerstand in Frankreich, Polen und Italien zu überwinden, legte die EU-Kommission ein Papier vor, in dem EU-Landwirten Hilfen zugesagt werden, wenn es durch eine verstärkte Einfuhr von südamerikanischen Agrarprodukten tatsächlich Marktverzerrungen geben sollte.